Gemist? Strijd om parasols in Deventer, No Surrender niet welkom in Elburg

Brand en wietplantage - Een verwoestende brand in een rijtjeshuis in Steenwijk heeft ervoor gezorgd dat de politie vandaag een wietplantage ontdekte bij de buren. De bewoner van het huis is opgepakt.

Stratenfestival - De toekomst van het Zwolse stratenfestival staat op de tocht. In de Hanzestad staat vanavond editie 39 op de rol, maar het is nog maar de vraag of de 40ste editie er wel komt.

Parasolverbod - De gemeente wil niet dat de retroparasolletjes van De Hip in Deventer worden uitgeklapt op het terras, maar de eigenaar van De Hip laat het er niet bij zitten.

No Surrender - De politie heeft gisteravond in Elburg ingegrepen toen leden van motorclub No Surrender elkaar wilden ontmoeten in een café aan de haven. Twee mannen werden opgepakt en de horecazaak ging op slot.

Hardleerse drankrijder - De man die in 2009 in beschonken toestand een 9-jarig jongetje uit IJhorst doodreed, is wederom in de fout gegaan. Ondanks zijn rijverbod tot 2020 kroop de man toch weer achter het stuur. Mét drank op. Hij moet nu zeven weken de cel in.

Premium-verhaal van de dag

Uitzichtloos - Cornelis is het zat. Vanuit zijn Panoramaflat langs de IJssel in Deventer had hij altijd een fantastisch uitzicht. Tot die rij bomen voor zijn deur werden gepland. ,,Het is verschrikkelijk.''