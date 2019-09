Gemist? Tienerterreur in Zwolle, weer een meteoriet en intercity ramt auto

jouw regionieuwsEen dronken voetbaltrainer die een ongeluk veroorzaakt, een intercity die een auto ramt op een spoorbrug, een meteoriet, een ontploffing in een specerijenfabriek en een luchtverkeersleiding zonder vliegtuigen: er gebeurde in deze regio genoeg afgelopen week.

Geen zwart - PEC Zwolle-trainer John Stegeman reed in de nacht van donderdag op vrijdag in beschonken toestand zijn auto tegen een lantaarnpaal in Apeldoorn. Hij werd aangehouden, zijn rijbewijs werd ingehouden en zijn club gaf hem een boete. Imagodeskundige Zabeth van Veen had twee belangrijke tips: ,,Winnen en geen zwart meer dragen, want dat komt onbetrouwbaar over.’’

Droefenis Uddel - Twee ongelukken in vier dagen tijd kostten in Uddel de levens van twee jonge mensen. Het 3.275 zielen tellende dorpje bij Apeldoorn werd in rouw gedompeld.

(gebakken) Luchtverkeersleiding Lelystad - Geen vliegtuigen, wel luchtverkeersleiding, 24 man sterk zelfs. Dat is wat er vanaf november staat te gebeuren op Lelystad Airport. ,,Er wordt voor tonnen belastinggeld over de balk gesmeten.”

Volledig scherm Ingebruikname nieuwe verkeerstoren Lelystad Airport met illustratief uitzicht. © Fotostudio Wierd

Meteoriet II - Weer werd Oost-Nederland opgeschrikt door een meteoriet! Donderdag, rond 14.45 uur, scheerde de ruimtesteen door onze dampkring. Er kwamen meldingen binnen uit Hattem, Lelystad en Zwolle. De steen was oorspronkelijk één tot enkele meters in doorsnee, vermoedt Joost Hartman (Werkgroep Meteoren). De meteoriet is daarna grotendeels verbrand, het restantje stortte waarschijnlijk in de Noordzee.

(ver)Stikstof - Duizenden projecten in Oost-Nederland staan op losse schroeven door de stikstofuitspraak. Alleen al in Overijssel lopen 1.544 projecten gevaar, becijferde de Stentor. Veelal projecten met een grote maatschappelijke impact.

Stofexplosie Wijhe - Een zogenaamde stofexplosie blies een deel van de fabriek van Arva Specerijen in Wijhe weg. Erger dan de materiële schade: er raakten drie mensen gewond, waarvan één zwaargewond. Voorafgaand aan de explosie ontstond een kleine brand.

Volledig scherm De zijkant van de hal is er door de explosie uitgeslagen. © Rens Hulman

Tienerterreur in Stadshagen - Tienerterreur in de ‘keurige Vinex-wijk’ Stadshagen in Zwolle. Er komen steeds meer meldingen binnen uit die wijk van bedreigingen, berovingen en mishandelingen. Opvallend: de daders zijn voornamelijk tieners. ,,Ik kan niet meer ontkennen dat er echt iets aan de hand is’’, aldus de wijkagent.