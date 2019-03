Uit met de springpret - Trampolinepark Rebound World Zwolle werd vandaag per direct gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), omdat de toestellen geen keuringscertificaat hebben. Bezoekers hoeven waarschijnlijk niet lang te treuren, want het park hoopt snel weer open te kunnen.

Treinverkrachter - De treinverkrachter heeft ook in hoger beroep een celstraf gekregen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf Adam V.B. drie jaar detentie. V.B. verkrachtte als 20-jarige een 12-jarig meisje in een trein die via Zwolle en Deventer naar Zutphen reed. Het meisje vertelde dat ze onder dwang van een mes seksuele handelingen moest verrichten en dat V.B. haar lichaam binnendrong.

Bananen en cocaïne - De douane heeft op 12 maart bij een fruitbedrijf in IJsselmuiden tijdens een reguliere controle 124 kilo cocaïne gevonden. De partij drugs was verstopt in vier sporttassen die in een container vol bakbananen lagen. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst vanmiddag bekend gemaakt. De vondst is bijzonder te noemen, maar ook op andere verrassende plekken werd weleens smokkelwaar ontdekt.

Verkiezingswinst verzilveren - Nu de verkiezingen achter de rug zijn valt op te merken dat Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn gevallen voor Forum voor Democratie en GroenLinks. Maar welke van die twee partijen gaat de verkiezingswinst straks ook verzilveren? Niet de ‘klimaatontkenners’, maar de ‘klimaatdrammers’ lijken de beste kaarten te hebben. Een analyse.

Duurzaam bezorgen - En zelf invloed hebben op de CO2-uitstoot bij de bezorging van jouw pakketje? Dankzij een samenwerking tussen grote online winkels Wehkamp, Bol.com en Coolblue en vervoerders PostNL, DHL en Dynalogic wordt dat straks mogelijk. Een speciaal rekenmodel maakt de uitstoot inzichtelijk.

