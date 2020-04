Gemist? Tranen van onzekerheid bij kermisfamilies Apeldoorn en Peter uit Holten ziet huis en fietsenzaak afbranden

Kermisfamilies in onzekerheid - Geen gegil in het reuzenspookhuis en een verlaten breakdance-attractie. Kermisfamilie Sipkema is in tranen nu het coronavirus een abrupt einde maakt aan het seizoen. Een beslissing met desastreuze gevolgen voor driehonderd gezinnen uit ‘kermishoofdstad Apeldoorn’. ,,De vreugde en het plezier van de kermis mag niet naar de klote gaan.”

Drama na brand - Vol ongeloof stond de buurt vrijdagochtend te kijken naar de grote brand in fietsenzaak Bloemendal in Holten. Niet denkend aan de anderhalve meter afstand, maar meelevend met prille eigenaren Hans en Peter Bloemendal. Zij zagen hun zaak in vlammen opgaan, net als het huis van Peter. ,,Dit is zwaar klote.”

Volkert komt vrij - In mei is Volkert van der Graaf officieel vrij man. Zijn straf - 18 jaar - voor de moord op Pim Fortuyn in 2002 zit er op. Wat betekent dit voor de dierenactivist? Wat heeft zijn zaak betekend voor het strafrecht? Een reis door de tijd en een blik op de toekomst met betrokkenen, experts en Simon Fortuyn.

Veilig sporten tijdens coronacrisis - Het enthousiasme onder veel kinderen is groot nu ze vanaf volgende week weer mogen sporten bij hun vereniging. Maar coronaproof voetballen, korfballen of hockeyen; hoe doe je dat? Sportclubs breken zich het hoofd hoe ze hun jeugd veilig laten terugkeren op de velden.

Voetbal na corona - Chaos en onzekerheid domineren de voetbalwereld. De mondiale entertainmentindustrie krijgt klap op klap door de coronacrisis en heeft geen idee of en wanneer het weer enigszins aan opkrabbelen kan gaan denken. Atalay Mutlu uit Zutphen wandelt als makelaar al ruim twee decennia door circus voetbal en vreest dat het wel drie jaar kan duren voordat de financiële orde is hersteld.

Dag van je leven - De 33-jarige Tom van Eijk uit Zwolle had vandaag de dag van zijn leven. Hij mocht alle attracties van Walibi in Biddinghuizen in, terwijl het hele pretpark verder leeg was. ,,Heel gaaf en bizar tegelijkertijd”, zegt de eerste bezoeker van het jaar.