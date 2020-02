Gemist? Trucker Christiaan is een held. En: dode man lang waarschijnlijk al twee weken in zijn appartement

HELD

Bij een ernstig ongeluk op de Zuiderzeestraatweg (N308) tussen Wezep en Oldebroek is afgelopen nacht een automobilist gewond geraakt. Trucker Christiaan Zoet vervulde een heldenrol. Hij klom op de gecrashte auto, zorgde voor evenwicht en hield contact met het slachtoffer. ,,Ik heb alleen maar gedaan, waarvan ik hoop dat iedereen dat doet”, zegt de 37-jarige vrachtwagenchauffeur uit Elburg.

VANGRAIL

Automobilisten op de A28 moesten vanmorgen op het traject Hattemerbroek richting ’t Harde rekening houden met een extra reistijd van een uur. Door nog onbekende oorzaak was een auto tegen de vangrail gebotst.

MISDRIJVEN

Schietpartijen en steekincidenten. Apeldoorn is de laatste maanden opgeschrikt door een reeks ernstige misdrijven. Dit weekend werden twee mannen neergeschoten bij het Mheenpark en viel een gewonde bij een gewapende overval op een juwelier. Wat is er aan de hand in Apeldoorn? Een gesprek met burgemeester Ton Heerts.

INVESTERING

Abbott investeert tientallen miljoenen in de uitbreiding van de productieafdeling in Zwolle. Het aantal werknemers groeit daardoor met 100 tot bijna 550. Abbott produceert onder meer babyvoeding en sondevoeding in de Zwolse vestiging.

AFSCHOT AFGESCHOTEN

De afschot van edelherten in Oostvaardersplassen blijft verboden. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft dat besloten. Fauna4life en Dierbaar Flevoland hadden om een voorlopige voorziening gevraagd.

LUCHTHAVEN

Zijn er plannen voor een tweede start- en landingsbaan voor het kleinere vliegverkeer op Lelystad Airport? Ja, zeggen bedrijven op het vliegveld. ,,Het is nu geen serieuze optie’’, meldt Lelystad Airport. Werkgevers in Flevoland, Noord-Holland en op de Veluwe roepen het kabinet in een open brief op om Lelystad Airport te openen. ‘Afgelopen jaren zijn telkens nieuwe voorwaarden gesteld en aan al die voorwaarden is voldaan’.

DODE

De dode man die vanmiddag werd gevonden in een appartementencomplex aan de Kalverstraat in Apeldoorn blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven. Het lichaam heeft vermoedelijk meerdere dagen in een woning in een appartementencomplex gelegen. Buren denken dat het om de bewoner gaat: een man van in de zestig, die op zichzelf leefde.

DOMPER

Voor de derde keer sinds zijn terugkeer bij PEC Zwolle, moest Mustafa Saymak - tegen FC Groningen (1-0) - de strijd binnen een half uur staken. De kuitblessure kost hem in ieder geval de belangrijke uitwedstrijd tegen RKC zaterdag.