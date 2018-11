Gemist? Uddelse boer verwoest tuin van buurman, Anne Lok geeft ‘eerste, enige en laatste’ interview

Beelden ‘horror-kippenschuur’ - De Partij voor de Dieren in Flevoland vroeg bij Animal Rights om beelden van misstanden in de intensieve veehouderij. Zo belandde de dierenrechtenorganisatie in een kippenschuur bij Tollebeek. Dat laat Erik Vermeulen van Animal Rights weten.

Conflict Uddel - Een conflict aan de Oudedijk in Uddel is gisterochtend in alle heftigheid opgelaaid. Tot hun grote frustratie zien bewoners hoe een graafmachine hun met liefde aangelegde achtertuin heeft gedegradeerd tot landbouwgrond. ,,Wij gaan weg want we voelen ons hulpeloos en verdrietig en bang.’’

Kick Out Zwarte Piet - De intocht van Sinterklaas in Zwolle is niet geheel vlekkeloos verlopen. Hoewel vanmorgen door de burgemeester werd besloten dat Kick Out Zwarte Piet niet mocht demonstreren, ontstond er even later toch een confrontatie met voetbalsupporters. De ME moest eraan te pas komen om de veiligheid te bewaken. In Apeldoorn zag Kick Out Zwarte Piet op het laatste moment af van een demonstratie.

Water door de Berkel - Er stroomt weer water door de Berkel bij Lochem. Dat meldt Waterschap Rijn en IJssel. Stuw Warken bij Warnsveld is weer open, nadat hij vorige week werd gesloten na een breuk in een persleiding met afvalwater van Friesland Campina.

Noodbevel Deventer - Burgemeester Ron König van Deventer heeft zaterdag een noodbevel afgekondigd in aanloop naar het duel van zondag tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. De reden hiervoor zijn signalen die de burgemeester kreeg over ‘vechtafspraken’ tussen hooligans van beide clubs.

Premium-verhaal van de dag

Interview Anne Lok - Anne Lok (36) uit Meppel lijkt haar droom te leven, maar belandt in een nachtmerrie als haar relatie met D66-coryfee Alexander Pechtold na lange tijd op de klippen loopt. De gevolgen zijn groot en het ‘schandaal’ wordt tot in detail uitgemeten in ‘de bladen’. Ze probeert het leven weer op te pakken. ,,Dit is mijn eerste, enige en laatste interview.’’