Gemist? Urker vissers dood gevonden en Lelystad rouwt na dramatisch ongeluk

Zoektocht ten einde - De zoektocht naar de twee vermiste Urker vissers kwam vandaag tot een treurig einde. Er werden twee lichamen gevonden en na identificatie bleek het te gaan om de vermiste vissers Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27). De lichamen werden gevonden in de stuurhut van het wrak en zijn daarna geborgen. Hiermee wordt een zoektocht afgesloten die Urk de laatste dagen in z'n greep hield. Een goede vriend van één van de vissers reageert tegenover deze site verdrietig op het nieuws, maar stelt tegelijk dat het goed is dat de lichamen zijn gevonden. ,,Als ze niet in de kotter waren aangetroffen, was het drama compleet geweest.”

Drankrijder opgepakt - Een grote ravage in de nacht van zaterdag op zondag op een kruispunt nabij het centrum van Apeldoorn. Daar knalden twee auto’s frontaal op elkaar, drie raakten er beschadigd. Een 24-jarige man ging er vervolgens te voet vandoor. Hij is aangehouden en moest vanwege zijn alcohol-consumptie zijn rijbewijs inleveren.

Lelystad rouwt na ongeluk - ‘Niet te bevatten’ en ‘in en in triest’. Het zijn de woorden van inwoners van Lelystad die in de buurt wonen van de plek waar vrijdagavond een dodelijk ongeval gebeurde. Een vierjarig jongetje en zijn opa kwamen daarbij om het leven. In de buurt wordt ondertussen gepleit voor verkeersmaatregelen om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Supportersgevecht voorkomen - Vijf supporters van de voetbalclub Go Ahead Eagles zijn zaterdagavond aangehouden op verdenking van het voorbereiden van het plegen van openlijk geweld tegen supporters van De Graafschap. Dat heeft de politie zondagmiddag laten weten. Er werd onder meer een boksbeugel in beslag genomen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Onderzoek naar oliespoor - De politie en Rijkswaterstaat zijn zondagmiddag met patrouilleboten en drones uitgerukt naar de IJssel bij Deventer om een groot oliespoor op het water te onderzoeken. Het spoor is zo’n tien kilometer lang. Of het spoor uit een lekkende tank van een schip komt of geloosd is door een schipper, is nog niet duidelijk. Binnenvaartschippers die over de IJssel varen, hebben in de buurt van het oliespoor jerrycans en vuilniszakken zien drijven, wat kan duiden op een dumping door een schipper.

