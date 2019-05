Gemist? Vader Herman Brood toch geen landverrader, en: seks op aanhanger leidt tot rel

Twaalf uur in hokje van 1 bij 2 meter: Zwollena­ren in actie tegen kinderpros­ti­tu­tie

10:40 Twaalf uur lang in een hokje van 1 bij 2 meter zitten om aandacht te vragen voor kinderprostitutie. In totaal twaalf Zwollenaren gaan dit de komende week doen tijdens de derde editie van Lock me Up - Free a Girl.