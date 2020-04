Gemist? Vader krijgt mes op de keel van boze buurman en een steekpartij in Heerde

Corona-nieuws - Met het mooie weer van dit weekend is het extra moeilijk om binnen te blijven. Hoewel de meeste mensen zich eraan houden, moest de politie van Heerde en Hattem vier tieners op de slingeren die zich niet aan de huidige coronaregels hielden. De jongens kregen een bekeuring van 95 euro. In Giethoorn luisteren mensen wel goed. Daar was het heel stil vandaag. Het bestuur van Giethoorn Onderneemt deed vanwege het zonnige weekeinde een oproep aan haar leden: verhuur geen bootjes. Die oproep was misschien zelfs overbodig. ,,Het is uitgestorven’’, constateert voorzitter Erik Boer van Giethoorn Onderneemt.

Mes op de keel - Een schutting bouwen voor opa in Apeldoorn. Dat was het plan van Lieke en Willem Goudsmid en hun twee jonge kinderen. Het lief bedoelde gebaar liep vrijdagmiddag uit op geweld waarbij Willem een mes op de keel kreeg van een boze buurman.

Burgemeester knapt op - Goed nieuws van burgemeester Jacqueline Koops van Heerde. Ze knapt wat op na een vermoedelijke besmetting met het coronavirus. Ze heeft de ziekte flink te pakken gehad. Ze had hoge koortsen, longontsteking, kortademigheid en spierpijnen.

Steekpartij in Heerde - Bij een steekpartij aan de Roggeweg in Heerde is vanavond minstens een persoon gewond geraakt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan tussen twee personen.

Websuper Picnic vindt ruimte - Websuper Picnic opent, als gevolg van de coronacrisis, een nieuw distributiecentrum van 20.000 vierkante meter in Apeldoorn. De online supermarkt wil uiterlijk begin juni de eerste orders verwerken vanuit het pand op de Ecofactorij, waar tot voor kort de doe-het-zelf groothandel THR in was gevestigd.

