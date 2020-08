Gemist? Vakantiehuis gaat in vlammen op & zoektocht naar jongens die vrouw van spoor redden

Wie o wie? - Wie zijn de drie helden die Kira (21) vanochtend van het spoor op station ‘t Harde haalden en zo waarschijnlijk haar leven redden? Moeder Heidi Meeuwsen is op zoek naar de jongemannen die haar dochter na een epileptische aanval terug het perron op tilden, luttele minuten voor de trein richting Zwolle passeerde. ,,Ik wil ze persoonlijk bedanken, dankzij hen leeft mijn dochter nog.’’

Heldenactie - Nog zo'n held: vrachtwagenchauffeur Jorrit Hansma (23). Hij bedacht zich vanochtend geen moment toen hij voor zijn neus op de A32 een ongeluk zag gebeuren. Hij parkeerde zijn vrachtwagen dwars op de snelweg om erger leed te voorkomen. En daarvoor krijgt hij veel lof. ,,Ik dacht gewoon: dit is de oplossing. Een vrachtwagen zien mensen wel staan.”

Totaal verwoest - Van een vakantiewoning aan de Elspeterweg in Nunspeet is weinig meer over. Een uitslaande brand zorgde vanochtend in korte tijd voor veel schade. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een watertankwagen, maar kon niet voorkomen dat de woning in vlammen opging. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Hond overleeft vlammenzee - Jan Fijn (55) schiet vol als zijn dochter met hondje Jiji aan komt bij de restanten van zijn afgebrande woning in Wezep. Terwijl de vlammen in de woonkamer om zich heen grepen en alles verwoestten, schuilde het beestje een uur lang onder de bank. Zwartgeblakerd kwam Jiji tevoorschijn, toen de brand onder controle was. En ogenschijnlijk heeft het hondje er weinig aan overgehouden. ,,Een wonder!’’

Helemaal vol - De coronacrisis heeft niet alleen maar negatieve gevolgen. Nederlandse campings en recreatieparken profiteren namelijk volop van vakantiegangers in eigen land. Zo was in Oost-Nederland de afgelopen tijd geen kampeerplek of huisje meer te krijgen. Pas nu de zomervakantie voor een deel van Nederland is afgelopen, zijn er weer wat plekken vrij.

Premium-verhaal van de dag

Herinneringen - Op 92-jarige leeftijd je schrijversdebuut maken? Dat gebeurt niet vaak. Hennie Lansen uit Apeldoorn deed het wél. In ‘Alsof het nog gewoon is’ beschreef ze haar oorlogsherinneringen. Ze spelen zich allemaal af in Amsterdam, omdat Lansen daar opgroeide. ,,Of mijn boek te vergelijken is het met het dagboek van Anne Frank? Ik denk het niet. Zij heeft constant maar één ding gedacht: ‘hoe komen we hier in godsnaam uit?’ Ik had een dubbel gevoel. Enerzijds het ‘waarom zij wel en ik niet?’ en anderzijds opluchting.’’

Bekijk hieronder de Stentor Nieuws Update van vandaag: