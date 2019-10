Gemist? Vaker bonje bij huisverkoop. En: ‘Niemand kan na vandaag nog om de boeren heen’

BONJE

Kopers van met name oude woningen leggen steeds vaker claims neer bij de verkopers om gebreken aan hun nieuwe woning te laten herstellen. Dat komt vooral omdat kopers in de overspannen woningmarkt snel toeslaan om het huis van hun keuze vooral maar niet te missen. Als er achter toch iets mis blijkt te zijn, is er geen geld meer om er zelf nog iets aan te doen.

BOEREN

Duizenden boze boeren demonstreerden vandaag in Den Haag. Zij eisten meer waardering voor hun werk. Ook vanuit Oost-Nederland waren honderden demonstranten aanwezig op het Malieveld. Landbouwminister Carola Schouten sprak ze toe. ‘Niemand kan na vandaag nog om jullie heen’, zei ze. Hoe de dag verliep, lees je hier. Alle verhalen die we maakten, lees je hier.

PIZZA

Manon van Essen (31) verkocht dit jaar de meerderheid van haar groentenpizzabedrijf Magioni aan Dr. Oetker. Door de samenwerking met deze voedingsreus hoopt de van oorsprong Nijkerkse onderneemster internationaal verder te kunnen groeien. Als de Brexit maar geen roet in het eten gooit. Want nergens in Europa eten ze zoveel pizza’s als in het Verenigd Koninkrijk

FILES

Verkeer op de A28 heeft in de avondspits deze dinsdag last gehad van meerdere opstoppingen. Door de nasleep van een ongeval ontstond er onder meer een flinke file tussen Wezep en de afslag Ommen.

SPOORLOOS

Drie wolven die maanden geleden nog door Nederland zwierven en schapen pakten in Oost-Nederland zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn voor zover bekend voor het laatst waargenomen in ons land. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging kan niet zeggen of de dieren een natuurlijke dood zijn gestorven of dat ze gepakt zijn door stropers of jagers.

OPGELICHT

De mannen die een 80-jarige Zwollenaar hebben opgelicht na het maken van een seksafspraak, hebben hun slachtoffer zelfs meegenomen bij het pinnen. Dat bleek dinsdagavond tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht.

KLETSNAT

Het neerslagtekort neemt af, de grondwaterstanden stijgen. Maar zijn daarmee de gevolgen van de droogte in de regio voorbij? ,,Nog niet, we hebben een natte winter nodig.’’

HELDINNEN

Onverschrokken zette Inge Krol (18) uit Kampen maandagochtend in Zwolle de achtervolging in op een tasjesdief. En met succes. De man had net daarvoor de tas van een pianospelend meisje in de stationstunnel weggegrist, maar liet zijn buit achter toen Krol op hem af kwam. Dankbare NS-medewerkers hebben Krol en mederedder Roos Klompmaker uit Emmeloord dinsdag in het zonnetje gezet.

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG

Dave Storm stort zich begin september in een ‘spoedcursus pretparken’. De nieuwe algemeen directeur van Attractiepark Slagharen blijft het liefst met beide benen op de grond. ,,De Eiffeltoren bijvoorbeeld durf ik niet te beklimmen. Daar ga ik van mijn levensdagen niet in, want ik heb ontzettende hoogtevrees. Maar vorige week ben ik hier toch in de Gold Rush gestapt, en in de Free Fall. Met angst en beven, maar het was nog leuk ook. Achteraf.’’