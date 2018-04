Gemist? Van Orsouw failliet, Stegeman vertrekt en Suus krijgt hand van koning Willem-Alexander

Koeien moeten steeds vaker plaatsma­ken voor zonnepane­len

7:42 Wat voorheen boerderij De Weekhorst was, wordt zonnepanelenpark De Weekhorst. Het bedrijf aan de Jan van Arkelweg in Windesheim is in zee gegaan met een zonnepanelenfirma, zo werd deze week bekend. Zoals zoveel (ex-)boeren die hun grond op deze manier 'vermarkten'.