Gemist? Van Rossems mopperen in Zwolle, Overijssel pompt 21 miljoen in verkeersprojecten

Zwolse bedenker kinderpar­don: ‘Dit is een grote opluchting’

19:28 De Zwolse wethouder Ed Anker was als Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie in 2010 de bedenker van het kinderpardon. ,,De afgelopen dagen waren echt wel spannend, maar deze uitkomst is een grote opluchting.’’