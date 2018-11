Gemist? Verboden straf bij jeugdinstelling Hoenderloo Groep, paspoorten per ongeluk in pakketje Bol.com

jouw regionieuwsHeb je vandaag het nieuws uit Oost-Nederland niet gevolgd? Geen probleem. Dit is belangrijkste regionale nieuws van donderdag 8 november.

Hoenderloo Groep - Kwetsbare kinderen die door de rechter zijn geplaatst bij jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, worden onderworpen aan een strafmaatregel die in strijd is met de wet. Zij moeten van hun begeleiders urenlang in een stresshouding in totale stilte aan tafel zitten. De instelling zegt de praktijk te willen beëindigen.

Foute wout - Politiemol Jesper D. (28) uit Zutphen moet, als het aan justitie ligt, zelf de cel in. De officier eist bij de rechtbank in Zwolle twee jaar cel tegen de ‘foute wout’. Voor het lekken van informatie uit het politiesysteem aan criminelen en het schenden van het ambtsgeheim. D. geeft deels toe, maar naar zijn motief blijft het gissen.

Duizenden dode vissen - In de Berkel tussen Lochem en Almen zijn duizenden dode vissen gevonden. Dat is een gevolg van de leidingbreuk eerder deze week waardoor vervuild water de rivier instroomt.

Kogelwerende kinderwagens - Het Deventer bedrijf First Care Company is naast de levering van de kogel- en steekwerende vesten voor ambulancepersoneel ook bezig met kogelwerende kinderwagens. Het bedrijf wordt overspoeld met aanvragen, nu de veiligheidsspecialist beschermende vesten gaat leveren aan de ambulancedienst in Zuid-Limburg.

Beschoten club weer open - Dicht blijven na de beschieting eerder deze week? Nee hoor, met extra veiligheidsmaatregelen is City Club in Apeldoorn ‘gewoon’ weer open. De openingstijden zijn wel wat minder ruim dan normaal. Maar dat is eenmalig.

Premium-verhaal van de dag

Paspoort in pakketje - Bestel een tas bij een webshop en krijg er ongevraagd een stapel paspoorten bij. Het overkwam Inge Blankvoort, verslaggever van de Stentor. Ze zocht uit hoe de reispapieren in het pakketje kwamen en wat een crimineel er mee had kunnen doen.