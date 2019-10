Gemist? Verborgen gezin ontdekt in boerderij in Ruinerwold, opnieuw boerenprotesten en Apeldoorn doet vuurwerk in de ban

Het nieuws was bijna niet bij te houden deze week, met name de ontwikkelingen rond de ontdekking van een gezin in een boerderij in het Drentse Ruinerwold volgden elkaar in duizelingwekkend tempo op. Maar ook de boeren trokken er deze week massaal op uit om opnieuw te protesteren tegen het stikstofbeleid, zowel in de regio als in het westen van het land. In Emst werden veertien schapen gedood door een wolf.

Politie ontdekt gezin in boerderij in Ruinerwold - Het nieuws dat al het andere nieuws deze week overschaduwde, was de ontdekking van een gezin in een boerderij in Ruinerwold. Het gezin zou al zeker negen jaar in afzondering van de rest van de wereld leven. De zaak kwam aan het rollen toen een 25-jarige zoon zich zondagavond in een plaatselijke kroeg liet zien, de barman vertrouwde het warrige verhaal van de man niet en trok bij de politie aan de bel. Die kwam een dag later tot de ontdekking dat er zes volwassen kinderen en een vader verbleven in de boerderij. Inmiddels heeft de politie de vader en de 58-jarige Josef B., die aanwezig was en de woning zou huren, aangehouden. Ze worden verdacht van het tegen hun wil vasthouden van de kinderen. Er zijn nog ontzettend veel vragen rondom deze zaak, lees hier wat we tot nu toe weten.

Boerenprotest deel II en III - Opnieuw gingen boeren deze week massaal met hun trekkers de hort op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Maandag vulden honderden boeren de straten rondom de provinciehuizen van Overijssel, Gelderland en Flevoland. Daarmee hopen ze de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel te krijgen. Met wisselend succes, provincie Gelderland en Overijssel schortten de strenge regels op, Flevoland deed dat niet. En ook woensdag stond weer vol in het teken van protest, duizenden boeren reden op trekkers naar het RIVM en Den Haag om opnieuw op te komen voor het boerenvak. Net als twee weken geleden veroorzaakten de rijen trekkers oponthoud op de snelwegen. Het massale protest legde ook een deel van het centrum van Den Haag plat.

Volledig scherm Boeren voeren actie bij het provinciehuis in Zwolle. © Frans Paalman

Wolf doodt 14 schapen - Kregen jonge wolven een lesje jagen op schapen in Emst? Volgens kenners zou het zo maar kunnen. Uit DNA- onderzoek door de Wageningen Universiteit blijkt dat een wolf veertien schapen in de buurt van Emst heeft gedood. Uit vervolgonderzoek moet blijken welke wolf verantwoordelijk is voor de aanval. ,,Het is niet aannemelijk dat het om een zwervende wolf gaat, omdat de lokale roedel geen indringers in het eigen territorium tolereert”, is de uitleg van Hugh Jansman, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Emst ligt pal naast het door de provincie Gelderland aangewezen leefgebied van de wolf. De aanval is opmerkelijk. Sinds de wolf zich heeft gevestigd op de Noord-Veluwe zijn in de regio geen schapen aangevallen. Vooral wild dat in de bossen leeft, blijkt een geliefde prooi voor de roedel met twee volwassen wolven en waarschijnlijk vijf welpen.

Apeldoorn neemt afscheid van vuurwerk - Nu de jaarwisseling dichterbij komt, laait ook de discussie over het afsteken van vuurwerk weer de kop op. De Apeldoornse gemeenteraad nam deze week een drastisch besluit, ze wil volgend jaar een algeheel afsteekverbod voor vuurwerk in de gemeente invoeren. Dit jaar komen er al enkele vuurwerkvrije zones. Met het verbod loopt Apeldoorn vooruit op een besluit van de minister dat een verbod voor gemeenten mogelijk maakt. Voor het al ‘gespleten dorp’ Klarenbeek, dat deels in de gemeente Apeldoorn en deels in de gemeente Voorst ligt, betekent het een vuurwerkgrens die dwars door het dorp loopt. Verkopers aan de Apeldoornse kant mogen mogelijk geen vuurwerk meer verkopen, de collega's aan de Voorster kant nog wel. ,,Krijgen we nu ook een grenscontrole?’’, vraagt één van de verkopers zich af.

Roetveegpieten in ruil voor subsidie - Behalve discussies over vuurwerk, is ook de zwartepietendiscussie alweer in volle gang. De gemeente Deventer maakte deze week bekend dat tijdens de intocht van Sinterklaas minstens een derde van alle pieten een roetveegpiet moet zijn. Is dat niet het geval, dan verliest de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie haar subsidie van 12.500 euro. De organisatie voelt zich overvallen door de harde eis. Burgemeester Ron König zegt de intocht geleidelijk te willen veranderen. Meer pietennieuws: burgerbeweging Pegida deed deze week een oproep om op 16 november tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn, massaal als zwarte piet naar Apeldoorn te komen. De beweging is het er niet mee eens dat bij de landelijke intocht alleen roetveegpieten welkom zijn.

Brand legt zonneauto in de as - Triest nieuws vanaf de andere kant van de wereld. De zonneauto die meereed in de World Solar Challange in Australië ging deze week in vlammen op. En dat terwijl de finish met 300 kilometer binnen handbereik kwam, waarbij de NunaX ook nog op titelkoers lag. De Zwolse Maud Diepenveen zag het als teamcaptain voor haar ogen gebeuren: ,,Ik reed in de wagen erachter toen we wat rook uit Nuna zagen komen. We zijn er nog naartoe gerend met brandblussers, maar er was geen beginnen meer aan. We moesten Nuna laten gaan. Binnen twintig minuten was er niets meer van haar over, behalve het nummerbord.” De Zwolse studente nanobiologie aan de TU Delft en vijftien medestudenten werkten ruim een jaar aan de voorbereiding van de World Solar Race in Australië.