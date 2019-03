Gemist? Verdachten van brandstichting moeten heel lang de cel in, wil justitie. En: David zoomt in op zijn talent

BRAND

Brandstichting in een woning in Almelo laat twee jaar na dato nog altijd diepe sporen na bij het slachtoffer. “Dit heeft mij gebroken”, zei de vrouw in haar slachtofferverklaring. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging tot moord. Datzelfde geldt voor brandstichting aan de Palestrinastraat in hetzelfde jaar. Het eist gevangenisstraffen van 8 tot 16 jaar tegen de verdachten uit Heerde, Apeldoorn en Nunspeet.

CoolCat

Kledingwinkelketen CoolCat vraagt voor zijn Nederlandse onderdelen faillissement aan. Bij CoolCat werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. De kledingketen heeft vestigingen in onder meer Apeldoorn, Lelystad en Zwolle. Net als veel andere winkelketens kampt het bedrijf met ,,zeer uitdagende” marktomstandigheden. Het bedrijf sloot jaren achtereen met ,,aanzienlijke verliezen”. De warme en lange zomer van 2018 en de tot dusver zachte winter van 2019 gaven het laatste zetje.

IN BED

Natuurfotograaf Adri de Visser uit Harderwijk ligt noodgedwongen de hele dag in zijn bed. Na het faillissement van zorgorganisatie Stichting Wijkverpleging is er geen verplegend personeel meer te vinden in de regio, om hem uit zijn bed te helpen.