Gemist? Verdenkingen en huiszoekingen in zaak-Ruinerwold en Apeldoorn doet vuurwerk ‘in de ban’

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van woensdag 16 oktober.

Verdenkingen en huiszoekingen in zaak-Ruinerwold - Josef B., de man die werd opgepakt na de ontdekking van een van de buitenwereld verstoken gezin in het Drentse Ruinerwold, wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag laten weten. De politie heeft inmiddels twee huiszoekingen verricht in Zwartsluis. Een daarvan betreft het pand waarin tot tien jaar geleden een speelgoedwinkel zat dat werd gerund door de vader van het van de buitenwereld verstoken gezin uit Ruinerwold.

Apeldoorn doet vuurwerk ‘in de ban’ - Dit jaar komen er al vast een paar vuurwerkvrije zones en vanaf volgend jaar mag er helemaal geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken de gemeente in Apeldoorn. Daarover is overeenstemming bereikt in de Apeldoornse gemeenteraad.

Flevoland geeft boeren niet hun zin - Waar de provincie Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland een streep door hun strengere stikstofregels zetten voor boeren, doet Flevoland dat niet. Dat laat de provincie weten, nadat het woensdagmiddag overleg voerde met boerenpartijen. ,,Wij blijven de landelijke afgesproken beleidsregel handhaven’’, zegt provinciewoordvoerder Dimitri Arpad.

Wijziging vertrekroute vliegveld Lelystad - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft gekozen voor een andere vertrekroute vanaf Lelystad Airport waarbij Wezep wordt ontzien zonder dat het Hattem benadeelt. In het gekozen alternatief wordt evenmin over nieuwbouwwijk Reeve bij Kampen gevlogen. Dit heeft de minister deze week aan de Tweede Kamer laten weten.

‘Fraudebedrijf’ heeft nieuwe eigenaar - Biodieselproducent Sunoil uit Emmen neemt het failliete bedrijf Biodiesel Kampen over. De onderneming aan de Haatlandhaven in Kampen die afgewerkt vet in diesel omzette, ging eind augustus failliet nadat er twee grote fraudezaken bij het bedrijf bleken te spelen en eigenaar Cees B. uit Harderwijk tot een gevangenisstraf van dertig maanden (waarvan tien voorwaardelijk) werd veroordeeld.

