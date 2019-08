Gemist? Vermiste Jannie is terug in Ermelo. En: ‘bommenman’ Deventer schrikt zich lam van inval

ZWAARGEWOND

Een man is vanochtend in Ermelo zwaargewond geraakt na een val van het dak van een woning. Dat gebeurde aan de Oude Telgterweg. Een traumahelikopter landde in de buurt. Het incident gebeurde tijdens het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de bewuste woning. Door nog onbekende oorzaak kwam het slachtoffer, een medewerker van het bedrijf Solar Harderwijk, daarbij ten val.

WAPENROOF

De rechtbank heeft twee verdachten vrijgesproken van de roof van 23 vuurwapens en 675 kogels uit een depot van justitie in Zutphen. Hoofdverdachte Jereno R. uit Ede kreeg wel acht maanden cel voor het bezit van kogels en pepperspray, maar vanwege het voorarrest komt hij onmiddellijk vrij. Het OM eiste onlangs nog forse celstraffen tegen het duo.

WRAK

Een scheepswrak dat in de jaren zeventig is opgegraven in Zeewolde, blijkt de in 1893 gezonken De Drie Gezusters te zijn geweest. De tjalk zonk in de toenmalige Zuiderzee voor de kust van Harderwijk. Dat concludeert Maritiem archeoloog Yftinus van Popta na uitvoerig onderzoek.

VERMIST

De 17-jarige Jannie Miedema die sinds vorige week dinsdag was vermist, heeft vandaag beloofd terug te keren naar de instelling Groot Emaus in Ermelo. Tot het moment dat ze daadwerkelijk daar veilig is, blijft de vermissing als ‘urgent’ op de website van Stichting Vermiste Kinderen (SVK) staan.

BOMMENMAN

Het was zondag even flink schrikken voor de 18-jarige Max Roffel uit Deventer. Politie, brandweer en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) zetten de straat af en kamden zijn huis uit op zoek naar gevaarlijke explosieven. Zelfs de schedel van een Duitse soldaat die in de Tweede Wereldoorlog is gesneuveld, werd meegenomen. ,,Ik wéét dat die van een soldaat is, maar de politie niet. Voor hetzelfde geld is het mijn buurvrouw.”