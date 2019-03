Gemist? Vrachtwagen verliest bouwkeet op snelweg, problemen prefab-huizen uit Zeewolde groeien

Prefab-problemen - Bouwbedrijf Slokker Innovate uit Zeewolde is flink in de problemen geraakt na onthullingen van de Stentor over problemen met de zogenoemde prefab-woningen. Het bedrijf hangt nu een dwangsom boven het hoofd omdat het zich niet aan de bouwvergunning hield bij de realisatie van een woningproject op het Enka-terrein in Ede. Bovendien twijfelt woningbouwcorporatie SallandWonen nu over de bouw van 20 kant-en-klare woningen.

Bouwkeet op snelweg - Op de Ketelbrug in Flevoland is maandagmorgen een bouwkeet van een vrachtwagen gevallen. Beide rijbanen van de snelweg A6 tussen Emmeloord en Lelystad waren hierdoor uren afgesloten voor verkeer. Bestuurders werden omgeleid over de vluchtstrook, wat leidde tot grote vertragingen.

Opluchting in Apeldoorn - Inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en Renkum kunnen opgelucht ademhalen: de Koninklijke Luchtmacht laat voorlopig geen zware Hercules C130-transportvliegtuigen op luchtmachtbasis Deelen landen.

Vechtpartij op voetbalveld - Voetbalclub Be Quick Zutphen gaat de vechtpartij van afgelopen zondag onderzoeken. Tijdens de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Wolfersveen werd een speler van de Achterhoekse club bewusteloos geslagen, waarna hij minutenlang roerloos op de grond lag.

Val uit discobus - De chauffeur van een partybus is niet verantwoordelijk voor een ongeluk in Meppel een jaar geleden, waarbij twee jongens (uit Giethoorn en Wanneperveen) uit de bus vielen. De rechter in Assen sprak hem maandag vrij.

Elektrisch op schoolreisje - Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en Amira Perfors (17) laat als leerling van het Vechtdal College in Hardenberg zien dat het niet altijd met het vliegtuig hoeft. Ze stapt vrijdag met haar moeder in een elektrische auto naar Italië, omdat dat beter voor het klimaat is. De rest van de school gaat door de lucht, een spoor van CO2 achterlatend. ,,Daar heb ik zo mijn bedenkingen bij.”