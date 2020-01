Gemist? Wakker liggen van pedoprotest. En: gaan ze echt weer laagvliegen over Overijssel?

Woonwagen­be­wo­ners protest­kamp Zwolle moeten vertrekken, oordeelt rechter

16:08 De gemeente Zwolle mag de bewoners van het protestwoonwagenkamp aan de Bellinistraat in Zwolle dwingen om te vertrekken. Dat heeft de rechter in Zwolle bepaald. Betoger en bewoner Andries Schäfer laat het er niet bij zitten. Hij is diep teleurgesteld, maar nog niet moegestreden: ,,Er moeten meer plekken komen voor woonwagens, dan gaan we elders in Zwolle verder demonstreren. Ik heb nog wel een andere plek op het oog.’’