Gemist? Wanhopig zoeken naar Loes uit Epe en campinggasten redden gedupeerd Hardenbergs echtpaar

Zoeken naar Loes - De hele dag is het een komen en gaan van mensen in het buitengebied van Oene, waar het doorgaans zo rustig is. Jong en oud zoekt wanhopig naar de vermiste 18-jarige Loes, die na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niets meer van zich heeft laten horen. Iedereen zoekt mee, tot tegen een uur of drie in de middag een lichaam wordt gevonden. Op een locatie die alleen nog maar meer vragen oproept.

Steekincident Deventer - Bij een steekpartij in de Deventer woonwijk De Hoven is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou met een bebloede arm over de Vonderstraat hebben gelopen. De politie heeft vanavond laten weten dat er een 50-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. Die aanhouding vond plaats in Twello.

Redders in nood - Vochtige ogen bij Gert Jans en zijn vrouw Rie die volkomen sprakeloos is. Bij hun tent op camping Besthmenerberg bij Ommen heeft het echtpaar uit Hardenberg net ruim vijfhonderd euro en een tas vol barbecuevlees gekregen. Het is het resultaat van een inzamelingsactie van mede-campinggasten nadat het echtpaar Jans hun portemonnee was kwijtgeraakt.

Boos om bomen - Grootschalige bomenkap leidt vrijwel altijd tot grootschalige volksprotesten. Deze week was zo’n verzet succesvol: de 343 bomen langs de N319 bij Ruurlo mogen blijven staan. Daar wel. Bij het Landelijk Meldpunt Bomenkap stromen de bezorgde berichten binnen. Waarom lopen de emoties zo hoog op als het om onze bomen gaat?

Medisch wonder - Tamara Magdelijns- de Waal (32) zou met haar erfelijke ziekte CF (taaislijmziekte) eerst niet ouder worden dan 20, toen 30, maar inmiddels is ze er nog. En ze heeft nu samen met Rick de Waal (33) ook nog een baby.

