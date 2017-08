Gemist? Wat wil die wortel?

Wie de laatste tijd in Zwolle en wijde omgeving gereden heeft heeft ze waarschijnlijk wel gezien: her en der staan wortels geschilderd op palen en panden. Elke wortel met een eigen gezichtsuitdrukking. Het was een van de goed gelezen verhalen deze week. Hier een overzicht van opmerkelijke verhalen van de afgelopen week.

Bram Bronsvoort heeft inmiddels een flinke foto-collectie van wortels die hij onderweg gesignaleerd heeft. Er is nog veel onduidelijk. Is dit het werk van een overtuigde vegetariër? Of is het een poging om het straatbeeld op te vrolijken? Hoe dan ook vallen de knaloranje kunstwerken behoorlijk op tussen de gebruikelijke 'tags' op muren en viaducten. Overigens was nog meer 'schilderwerk' in het nieuws deze week. De gemeente Deventer moest in actie komen voor het verwijderen van een enorme piemel van een fietspad.

Opmerkelijk

1. Koe in het donker - Stel het is donker, je rijdt met een aardig vaartje over de A28 en opeens... staat er een koe. Dat overkwam de inzittenden van een auto deze week. Als je de foto van de schade aan de auto ziet geloof je niet dat iedereen ongedeerd bleef.

2. Is dit een bekentenis? - Onder vrienden en kennissen van de deze week overleden Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld is een video rondgestuurd waarin een man zegt dat hij aanwezig was bij de fatale mishandeling.

3. Bootvluchtelingen - Toeristen in Spanje waren getuige van de landing van een boot met vluchtelingen uit Afrika. In de video is te zien hoe de vakantiegangers in zwembroek paraderen, terwijl de vluchtelingen over het strand rennen om zo snel mogelijk aan land te gaan.

4. Pasfoto's Apenheul - Bij de Apenheul doen ze er alles aan om te voorkomen dat apen ontsnappen. Persoonlijke informatie bleek er de afgelopen tijd makkelijker weg te komen. De foto-service van het park was lek.