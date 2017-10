Gemist? 'Wat, willen ze van mijn patatkiosk af?'

D66-burgerraadslid Martin Bleijenburg gaf in een debat over de toekomst van recreatieplassen aan tegen grootschalige evenementen te zijn en ook tegen de patatkiosk. ,,Het is iemand die zich niet verdiept heeft in hoe lang wij daar zitten en die zomaar wat schreeuwt'', reageert Eikelboom. Het is één van de opmerkelijke verhalen van deze week, maar zeker niet de enige. Een overzicht:

Prik wordt praatje

Grote kans dat er in het Deventer Ziekenhuis straks minder kinderen een angstige blik in de ogen krijgen als de dokter begint over prikken. Het ziekenhuis gaat namelijk als eerste ziekenhuis in Nederland over op 'Comfort Talk'. Je hoort straks niet meer ,ik geef je nu een prik', maar bijvoorbeeld 'ik ga nu het infuus aanbrengen'. Wat gaat dat opleveren?

Knallend einde

Jetzt geht's los in Raalte. Letterlijk. Want het Oktoberfest is daar afgelopen weekend niet echt feestelijk afgesloten. Er ontstond een grote vechtpartij. Hierbij waren meerdere carnavalsverenigingen betrokken. Eén van de feestgangers moest na wat rake knallen zelfs een bezoekje aan het ziekenhuis brengen.

Dure verrassing

Een stel uit Apeldoorn zat nietsvermoedend op de bank naar Miljoenenjacht te kijken, niet wetende dat een tijdje daarna miljoenen mensen naar hen zouden kijken. Winston Gerschtanowitz belde namelijk aan met de mededeling dat de chronisch zieke vrouw en haar man 123.000 euro hadden gewonnen.

Politie - Inbreker 1-0

En een inbreker in Wapenveld zal dit overzicht met weinig plezier bekijken, aangezien zijn aanhouding erin is opgenomen. De politie zette namelijk een slimme truc in om de dader van een woninginbraak na een vluchtpoging alsnog te pakken.

Coming-out