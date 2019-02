Gemist? Waterstofketel als vervanger van gas, OM wil 9 jaar cel voor fatale burenruzie Dedemsvaart

Dodelijke steekpartij - Het OM eist negen jaar gevangenisstraf tegen de 47-jarige Jan S. uit Dedemsvaart voor het dodelijk neersteken van zijn buurtbewoner Henk Veldsink (34). De steekpartij op 3 augustus vorig jaar volgde na een hoogopgelopen burenruzie.

Koning naar Kampen - Koning Willem-Alexander opent volgende maand het Reevediep bij Kampen. Dat werd vandaag bekend. De zijtak van de IJssel is bedoeld om die rivier bij hoogwater te ontlasten. Met de oplevering van het Reevediep wordt het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta afgerond.

Porno in de klas - Een docent van het Staring College in Lochem is donderdag geschorst nadat hij porno keek in een klaslokaal. Leerlingen waren daar getuige van, omdat de computer van de man aan een beamer was gekoppeld. De scholieren legden het tafereel op video vast.

Overvaller wil cel in - Een week lang was Apeldoorn vorig jaar zomer in de ban van gewapende overvallen. Vijf keer drong de 30-jarige X. van der W. in korte tijd winkels als Wibra, Kruidvat en Trekpleister binnen en bedreigde hij het winkelpersoneel. Maar hij wilde juist gepakt worden, verklaarde hij vandaag.

Schaatsgoud - Ronald Mulder uit Zwolle heeft vandaag goud gepakt op de teamsprint bij de WK afstanden. Carlijn Achtereekte uit Lettele greep net naast de medailles.

Stadhuis ontruimd - Het stadhuis van Apeldoorn is vanavond dit moment. De politieke vergadering van de gemeenteraad was op dat moment in volle gang. De ontruiming zou te maken hebben met een scheur in de vloer.

Premium-verhaal van de dag

Waterstofketel - Niet alleen een warmtepomp kan verwarming op aardgas vervangen. De waterstofketel komt eraan. Goedkoper én duurzamer, zegt kachelproducent Remeha uit Apeldoorn.