Gemist? We botsten steeds vaker op wild. En: twijfel over ‘wietactie’ politie in Hasselt

TREIN

Oost-Nederland krijgt per spoor een betere aansluiting op de Randstad. ProRail heeft voor 2020 de ruimte op het spoor verdeeld. Reizigers uit met name Apeldoorn, Deventer en Harderwijk profiteren hiervan.

WILD

Er wordt steeds meer wild doodgereden op de Nederlandse wegen. Deze aanrijdingen met wild zorgen jaarlijks voor minstens 30 miljoen euro schade. Dat is nog maar een voorzichtige schatting, want lang niet alle provincies hebben exacte ongevallencijfers paraat. Dat moet beter, vindt Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) uit Vaassen.

QUAD

De 31-jarige man uit Sibculo die maandag ernstig gewond raakte bij een quad-ongeluk in Kloosterhaar is een dag later aan zijn verwondingen overleden.

WIET

Stokken en wat bladeren in de tuin herinneren aan de twee wietplanten die Jan van Raalte (73) in de tuin had staan voor zijn zieke vrouw Jannie (68). De politie haalde de planten maandagochtend weg terwijl het bejaarde echtpaar zelf niet thuis in Hasselt was. Er zijn twijfels over het handelen van de politie. ,,Ik vind het opmerkelijk. De planten staan in de buitenlucht‘’, zegt strafrechtadvocaat Anno Huisman.

BELEDIGING

Khalid H. (31) uit Amersfoort krijgt geen extra straf na de dagen die hij al in voorarrest zat voor de belediging van schrijver en columnist van De Stentor Özcan Akyol. Tegen H. werd vanochtend zestig uur taakstraf geëist, waarvan dertig uur voorwaardelijk. Hij stond vanochtend voor de politierechter in Zwolle. Hij is vrijgesproken voor belaging, maar wel veroordeeld voor belediging.

OVERLEDEN

Laura Maaskant is donderdag op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakt haar familie dinsdag bekend. De Emmeloordse genoot vooral bekendheid door haar boek LEEF!, waarin ze beschreef hoe haar leven is veranderd nadat op 15-jarige leeftijd kanker bij haar werd geconstateerd.

SNELHEID

De politie beloofde begin juli dagelijks te gaan controleren op snelheidsovertredingen op de A1 bij Deventer, waar aan de weg gewerkt wordt. Toeval of niet; sinds de controles gedragen automobilisten zich keurig. Wegwerkers voelen zich bovendien een stuk veiliger.

CEL

No Surrender-kopstuk Ayhan Bilkoç (51) uit Zwolle gaat 5 jaar de cel in met aftrek van voorarrest, als het aan de officier van justitie ligt.

RABOBANK

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles denken niet dat het besluit van Rabobank, om geen clubs uit het betaald voetbal te accepteren als nieuwe klant, gevolgen voor hen heeft. Beide clubs doen zaken met Rabobank. ,,We hebben een goede relatie en dat blijft hopelijk zo’’, zegt directeur Jan Willem van Dop van GA Eagles.

DIJKGRAAF

Dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vandaag op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte. ,,We verliezen een kundig, krachtig, betrokken en trots bestuurder’’, stelt het waterschap.