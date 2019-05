Gemist? Welkom homo! En: bitcoinboef leefde er volgens justitie lekker op los

WELKOM!

Hoe welkom ben je als homo in de kerk? Dat kun je voor 426 geloofsgemeenschappen in Nederland al checken op de website Wijdekerk.nl. Mede-oprichter en voorzitter van deze stichting is Miranda Terpstra-van de Kerk uit Warnsveld. Zij was genomineerd voor de Jos Brink Innovatieprijs die door minister Van Engelshoven (Emancipatie) werd uitgereikt. ,,Ik hoop dat kerken hun excuses gaan aanbieden.’’

VERLOSSING

Voormalig No Surrender-lijfwacht Ayhan B. (52) uit Zwolle wordt verlost van zijn enkelband. De man werd in januari op voorwaarden in voorlopige vrijheid gesteld, maar moest wel een enkelband dragen. Hij vreest echter voor problemen vanuit zijn voormalige club.

BITCOINBOEF

De 33-jarige man die vanochtend is opgepakt voor oplichting is de Apeldoorner Berry van M. Hij was eigenaar van de zelfverklaarde ‘eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren’, Koinz Trading in Lelystad. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst van de belastingdienst (FIOD) hield Van M. vanochtend aan voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou maar liefst twee miljoen euro hebben verdiend met het creëren (‘minen’) van het digitaal betaalmiddel bitcoins.

VAST

Het verkeer rond Apeldoorn liep maandagavond vast door ongevallen. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer ontstond een file van tien kilometer door een vrachtwagen met pech. Een auto op de A50 sloeg over de kop ter hoogte van Beekbergen na een aanrijding met een andere auto.

SPOOR

Een aanrijding met een persoon op het spoor bij Ermelo heeft het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort voor de rest van de dag stilgelegd. Dat meldt de NS.