Gemist? Wijkkrant in Apeldoorn moet zwijgen over azc om de hoek. En: burenruzie was aanleiding steekpartij

UITGESCHREVEN

De complete redactie van het Apeldoornse wijkblad de Wijkkijker is vanwege een curieuze reden opgestapt. Omdat er van de wijkraad Osseveld-Woudhuis geen artikelen meer over de komst van het azc aan de Deventerstraat geschreven mogen worden, hebben de tien schrijvers hun taken neergelegd.

TOCH DICHT

De kledingwinkels van CoolCat gaan komende maanden alsnog dicht. Eigenaar Retail Beheer, die de kinder- en tienermodeketen onlangs uit faillissement kocht, kiest ervoor om CoolCat alleen als webshop voort te zetten. Waarschijnlijk verliezen hierdoor honderden mensen hun baan. CoolCat zit onder meer in Zwolle en Lelystad.

FILES

Flinke problemen vanmorgen op de A28. In beide richtingen deden zich ongevallen voor waardoor er grote vertragingen ontstonden. Ter hoogte van Elspeet was zelfs even de rijbaan volledig afgesloten.

TOCH EEN HELD

Joop Brood, vader van de Zwolse rockartiest en kunstenaar Herman Brood, was geen landverrader, maar een verzetsheld. Brood senior werd tijdens de oorlog lid van Landstorm Nederland - dat onder bevel stond van de SS - maar verrichtte daar werk als spion namens het Veluws verzet. Dat schrijft historicus Jan de Roos op Historiek.net.

BRUG

Alle bruggen en sluizen van de provincie Flevoland waren vanochtend buiten dienst: een storing legde aan het einde van de ochtend de bediening van alle bruggen en sluizen lam. De storing duurde uiteindelijk twee uur.

STEEKPARTIJ

Een uit de hand gelopen burenruzie ging vooraf aan de steekpartij in het centrum van Emmeloord aan de Noordzijde donderdagmiddag. Dat laten buurtbewoners van de Noordzijde weten. Tijdens de ruzie zou een man zijn buurman hebben neergestoken. Getuigen zagen het slachtoffer zelfstandig de ambulance inlopen, waarna hij in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen. De dader is vlak na het steekincident aangehouden.

DRUGSLAB

Was de 26-jarige Toine V. uit Tilburg een van de grote mannen achter een groot drugslab in Schuinesloot. Tegen de man werd donderdag 4 jaar cel geëist. Het lab was goed voor een maandomzet van 8 ton, berekende het Openbaar Ministerie.

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG | SOJA UIT DE POLDER

We eten het steeds vaker, verse soja. Maar de bonen op ons bord komen meestal uit Azië. Tien Flevolandse telers willen daar verandering in brengen. Vanuit de polder hopen ze de Nederlandse markt te veroveren. De agrariërs hebben in totaal 40 hectare vrijgemaakt voor de sojabonen. ,,Maar we willen snel groeien’’, zegt Ton Kempenaar die als directeur van Aeres Farms in Dronten mede aan de basis stond van het project FlevoVerseSoja. ,,In 2025 willen we op 250 hectare zitten’’.