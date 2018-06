Gemist? Wil de miljonair in Zwolle opstaan?

De kinderen van het Rode Dorp in Deventer leven tussen hoop en vrees, nu ze te horen hebben gekregen dat hun buurtzwembad van de openbare weg gehaald moet worden. In Zutphen heeft niemand meer zin in een kermis in de binnenstad, terwijl landgoed Erica in Nunspeet het huis van de Flodders doet verbleken. Een overzicht van de opvallendste berichten van deze week.

Miljonair - Iemand in Zwolle kan nu ontslag nemen en minstens een paar maanden op vakantie gaan. Want hij heeft een miljoen gewonnen. Moet 'ie nog wel even goed in het rommellaatje zoeken naar het winnende lot. Want dat is nog niet boven tafel. Wie oh wie is de winnaar? Grote kans dat hij of zij in de Zwolse Aa-landen woont. Daar zit de verkopende winkel.

Zwembad - De kinderen uit het Rode Dorp in Deventer zijn niet de rijkste kinderen van de stad. De meesten gaan niet op vakantie. Dus bedachten hun ouders iets leuks: ze hebben samen een mega-zwembad gekocht en vol water gegooid. De kinderen plonsen er elke dag in, of het nu mooi weer is of niet. Klein probleempje: de joekel staat op de openbare weg. En daar is Team Toezicht van de gemeente niet echt blij mee. Dus moet het zwembad weg. Dus is de vraag: hoe nu verder? Er staat zelfs 24 uur per dag een camera op, zegt de buurt, dus is het veilig genoeg?

Modezaak - In Apeldoorn is een iconische modezaak kopje onder gegaan. Buining Mode heeft het net geen eeuw gered en leverde jarenlang de mode aan de dames van Apeldoorn. De moordende concurrentie op internet lijkt een van de oorzaken. In het faillissement worden meerdere modezaken meegetrokken.

Volledig scherm Dit beeld zal nooit meer gemaakt kunnen worden, de binnenstadskermis is voorbij in Zutphen. © PVG Kermis - Waar Zutphen de kermis in de binnenstad uitjaagt om dat er geen 'kruisbestuiving'met de horeca zou zijn, omarmt buurstad Deventer het volksvermaak elk jaar in juni weer met warmte. Natuurlijk zijn er altijd binnenstadsbewoners die een weekje hun heil elders zoeken, maar de meesten komen juist naar de stadskermis. Pondje paling mee en loeren op de terrassen. Des te leuker is de nieuwe kermisbingo. Heb jij de 'legging zonder rokje' of de 'obesitasfamilie' al gespot?



Flodder - U herinnert zich vast de famillie Flodder in de villawijk. Nou, in Nunspeet is het ook bijzonder. Een heel landgoed is er in verval. De tuin ligt bezaaid met troep. Van autobanden tot skilatten. Naast een pipowagen vol met rommel staan drie witte wc-potten waar al jaren niet meer op gepoept is. De gemeente is het zat en de burgemeester wil praten met de bewoners.