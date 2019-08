Gemist? Woede over wolfshekken Hoge Veluwe. En: oprichter Hitkrant overleden

Lo­co-burgemees­ter sprak op omstreden bruiloft in natuurge­bied Zwolle: ‘Stom van mij’

1 augustus Loco-burgemeester René de Heer van Zwolle was eind juni een van de zeventig à tachtig gasten op het trouwfeest in de Noorderkolk. Gemeente en provincie onderzoeken stappen, omdat het feest in een beschermd natuurgebied nooit had mogen plaatsvinden. ,,Stom van mij’’, zegt De Heer, die als privépersoon te gast was. Natuurorganisaties dringen aan op sancties richting het bruidspaar. ,,Hier moet je niet mee weg kunnen komen.’’