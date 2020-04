Gemist? Wolf jaagt op schaap in recordtempo. En: armada aan jonge bezorgers kan fluiten naar geld

GEEN LOON

Vele honderden vaak piepjonge bezorgers van folders in Overijssel, Gelderland en Flevoland kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld voor vijf of zes weken bezorgwerk. De Apeldoornse folderbezorger Armada gaat naar eigen zeggen failliet door de coronacrisis en kan niet over de brug komen. Dus geen 83 euro voor bezorger Kiran Bhageloe (12) uit Deventer: ,,Echt stom.’’

SLUIS OPEN, SLUIS DICHT

De nieuwe sluis bij Eefde is amper twaalf uur na de officiële opening al in storing. Daardoor was vanochtend geen scheepvaart mogelijk van en naar het Twentekanaal. Een kapotte sensor blokkeerde het hydraulische systeem van de hypermoderne sluispoorten. Toen die was verholpen, kwam het scheepvaartverkeer weer op stoom. Schipper Fred de Boon moest lang wachten. ,Ze hadden überhaupt niet meteen de oude sluis moeten sluiten, maar achter de hand moeten houden.’’

Wat Is Dat??

Met een kop koffie in de hand, kijkt Tonny Bosman op zijn gemak naar beelden van de webcam. Tot hij plots ‘iets groots’ door de Hoofdstraat in Epe ziet lopen. De koffie schiet hem bijna in het verkeerde keelgat. Is dat een edelhert, midden in het dorp?

WOLF BIJT SCHAAP

De vijf schapen die eind februari werden gedood in het buitengebied van Emst, zijn inderdaad ten prooi gevallen aan een wolf. Het aantal schapen dat in 2020 is gedood, staat nu al op 75. Daarmee heeft het er alle schijn van dat het recordjaar 2018, waarin in totaal 168 schapen in Nederland werden gedood door een wolf, ruimschoots overtroffen zal worden.

NEE!!

Een schok ging door hem heen toen hij zijn huis aan de Witmanweg in Slagharen na een woninginbraak doorzocht. Nee! Het sieradenkistje van zijn overleden vrouw is ook weg! Het dierbaarste dat hij van zijn Jeannette nog had.

SPUITGAST

Terwijl een grote natuurbrand een deel van natuurgebied De Weerribben bij Ossenzijl aan het verwoesten was, probeerden bezorgde omwonenden te voorkomen dat hun huis ten prooi zou vallen aan de vlammen. Ook Steven Meijer (72) stond met tuinslang in de achtertuin om zijn rieten dak nat te houden. ,,Er waren momenten dat het echt spannend was.”