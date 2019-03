Gemist? Woninginbraken in Oost-Nederland drastisch gedaald, auto crasht op de kop in voortuin Zwolle

Misdaadmeter - Vandaag zijn de resultaten van de nieuwe Misdaadmeter gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat inbrekers het in Oost-Nederland steeds moeilijker hebben. Hier lees je er alles over.

Rutte in Putten - Premier Rutte was vandaag in Putten om zijn veelbesproken ‘vaasje’ in ontvangst te nemen. bij Heinen Delfts Blauw de aftrap van de VVD-campagne plaats, voor de Provinciale Verkiezingen. ,,Ik houd van mijn Delfts blauw vaasje en van mijn vakantieplaats Putten.’’

Einde Sesamstraat? - Is de publieke omroep NTR bezig om Sesamstraat op geraffineerde wijze de nek om te draaien? Ja, zei Aart Staartjes, Meneer Aart in het kinderprogramma, eerder vorige week. Inderdaad, zeggen nu ook de Brummense poppenspeler en stemacteur Bert Plagman (70, sinds 1978 vertolker van Pino en Tommie) en Gerda Havertong uit Epse (72 en sinds 1986 bij Sesamstraat).

Kieswijzer - Weet jij al op wie je gaat stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Vandaag is onze speciale Kieswijzer online gekomen. Wil je weten hoe partijen denken over prangende kwesties die in jouw provincie spelen, vul de Kieswijzer dan hier in.

Grote brand Attero - Zaterdagavond is een grote brand uitgebroken bij afvalverwerker Attero in Wilp. Vanwege de dikke rook is een NL-Alert verstuurd; hulpdiensten adviseren omwonenden ramen en deuren te sluiten.

Premium-verhaal van de dag

Auto in voortuin - Bennie Klink (70) uit Zwolle had vanmorgen ineens een auto op de kop in zijn voortuin liggen. Een jonge kamikazepiloot veroorzaakte even daarvoor een ravage in de dichtbebouwde straat in de wijk Assendorp.