Gemist? Zelfrijdende trein tussen Lelystad en Zwolle en tragisch ongeluk op Urk

Tragisch ongeluk - Een driejarig jongetje is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeval op Urk. De peuter werd op zijn fietsje aangereden door een auto. De automobilist woont in dezelfde straat. De jongen was met zijn moeder op weg naar een kraambezoek. ,,Vreselijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje", zegt een buurvrouw.

Oplossing in zicht - De grond- en baggerwereld in Oost-Nederland ligt al maanden plat vanwege onverwoestbare PFAS-stoffen. Alhoewel, onverwoestbaar? Amerikaanse onderzoekers hebben een bacterie ontdekt die de stoffen grotendeels afbreekt: ‘Acidimicrobium bacterium A6'. Hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer is hoopvol: ,,Dit is echt héél verrassend, het zou een doorbraak kunnen zijn.”

Zelfrijdende trein - De NS gaat op de lijn tussen Lelystad en Zwolle testen of treinen op de automatische piloot kunnen rijden. In de toekomst moet de spoorcapaciteit zo beter worden benut. De machinist grijpt nog wel in bij nood. Nog dit jaar moet de eerste proefrit een feit zijn.

Hulp bij afkicken - Een gevangenis waar legaal de partydrug ghb wordt verstrekt. Het gebeurt op de snelgroeiende ghb-afdeling van de PI Zwolle. Dit jaar kicken er zo’n 140 verslaafde gedetineerden af. ,,Als ze niet om de drie uur een dosering krijgen, kan dat tot de dood leiden.”

Ná juf Ank - Ilse Warringa uit Dalfsen gaat gewoon verder met wat ze al ruim twintig jaar doet: jeugdtheater maken. Nou ja, gewoon? Tussendoor was ze even zeer succesvol hoofdrolspeler in de razend populaire serie De Luizenmoeder. ,,Ik hoop niet dat de kinderen als ik opkom gaan roepen ‘Juf Ank!’ Dat zullen we zien.”

