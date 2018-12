Gemist? Zo pak je illegaal vuurwerk aan. En: Flevolands hertenvlees naar Amsterdam, ‘want weggooien is zonde’

ILLEGAAL VUURWERK

Politie en burgemeesters onderzoeken of ze preventief dwangsommen kunnen opleggen aan handelaren in illegaal vuurwerk, om zo herhaling te voorkomen. Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, is enthousiast

BURGERBRANDWEER

Inwoners van Elburg kunnen in de nabije toekomst worden ingezet als ‘burgerbrandweer’. Vrijwilligers worden dan via een app of sms gealarmeerd bij een beginnende brand in hun directe omgeving. De burgerhulpverlener kan dan snel de eigen blusmiddelen inzetten om de brand beheersbaar te houden, waarna de brandweer het bluswerk overneemt

HERTENVLEES

Staatsbosbeheer gunt de vleesverwerking van de 1.800 af te schieten herten rond de Oostvaardersplassen aan de Amsterdamse wildgroothandel Pieter van Meel. Thomas van Meel: ,,Wij realiseren ons dat het een beladen onderwerp is, maar wilden de opdracht omdat het zonde is om dode dieren weg te gooien.’’ De bekende slager Ter Weele uit Oene zag er juist vanaf.

QUARANTAINE

In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling Oost zijn inmiddels besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in levensgevaar.

LELYSTAD AIRPORT

Het gaat niet eenvoudig worden om het oorspronkelijke plan voor Lelystad Airport overeind te houden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. De vliegveldminister haalde onlangs bakzeil bij de Europese Commissie. Maatschappijen dwingen om te verkassen van Schiphol naar toekomstig vakantievliegveld Lelystad Airport mag niet van Europa. Een fikse tegenvaller voor Van Nieuwenhuizen, omdat hiermee de basis onder het plan weggeslagen wordt.

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG

Dikke zwarte rookwolken aan de achterkant van zijn auto: Deventenaar Wouter Hulsegge snapte er niets van. Had hij nou echt diesel getankt in zijn benzine-auto?? Nee dus, foutje van een medewerker van de BP. Eentje met grote gevolgen voor je auto als het even tegenzit.