Gemist? Zoekactie naar treinredders gelukt en Turbo Theo (86) doet nieuwe recordpoging

Minder (en meer) besmettingen - Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is deze week gedaald, meldde het RIVM vanmiddag. En dat is voor de tweede week op rij. Maar in Oost-Nederland steeg het aantal wél. Zowel in Gelderland (deze week 258, vorige week 172), als in Overijssel (deze week 99, vorige week 88) en in Flevoland (deze week 82, vorige week 71) kwamen er meer nieuwe besmettingen bij. Bekijk hier de situatie in jouw gemeente.

Zoekactie succesvol, redders gevonden - Het scheelde weinig of ze waren zelf onder de trein gekomen. Toch twijfelden Brigita Brkic (20) en Asscher Hofstede (24) geen moment toen een 21-jarige vrouw uit ’t Harde een epileptische aanval krijgt en op het spoor valt. De moeder van het slachtoffer begon een zoekactie om de redders te bedanken. En met succes. ,,Als ik erop terug kijk, is het hartstikke gevaarlijk wat we deden.”

Turbo Theo stapt weer op z'n fiets - Sinds vorige maand is hij het record kwijt. Maar Theo Ankoné (86) uit Warnsveld zou geen Turbo Theo worden genoemd, als hij niet zou proberen het terug te pakken. Volgende maand stapt Turbo Theo met zijn gloednieuwe fiets de 500-meterbaan in Geleen op. Of het gaat lukken het werelduurrecord in de categorie mannen 80+ weer op zijn naam te zetten? ,,Anders ga ik het niet proberen.”

Voor het leven getekend - Oorsuizen door de stress, slapeloze nachten en een blijvend litteken. Jan van Dijk (51) uit Genemuiden is voor het leven getekend na een aanval met een snijbrander, vorig jaar december. Het Openbaar Ministerie verdenkt afvalondernemer Albert T. (50) uit Rouveen van poging tot doodslag en eiste vanochtend een celstraf van 20 maanden.

Man (88) rent dief achterna - Een inbreker werd vanavond verrast in Schalkhaar door twee bejaarde bewoners die na een kort uitje thuiskwamen. ,,Ik riep direct mijn man na: er is ingebroken! (...) Mijn man rende er nog achterna. Toen dacht ik wel: als hij maar niet onwel wordt. Hij is wel 88...”, vertelt de bewoonster. Ondanks de dappere achtervolging, wist de dief met geld en sieraden te ontkomen.

Er het beste van maken - Poppodia hebben het zwaar in coronatijd, maar in Deventer, Zwolle en Apeldoorn zitten ze niet bij de pakken neer. Burgerweeshuis, Hedon en Gigant proberen bezoekers te verleiden met alternatieven die ‘coronaproof’ zijn, zoals speciale buitenconcerten en intieme zitconcerten. Maar: ,,Dit moet niet al te lang gaan duren. Het is nu al vijf voor twaalf.’’

