Gemist? Zoon aangehouden voor fatale brand Nieuwleusen. En: trouwerij in beschermd gebied bij Zwolle krijgt staartje

Een 16-jarige jongen is aangehouden voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. En de soms oververhitte ijssalon in Wilp gaat dicht, wegens een gebrek aan klandizie. Dat en meer in het overzicht van het nieuws dat je wellicht gemist hebt in de afgelopen week.

Zoon aangehouden voor brandstichting fatale woningbrand - De politie heeft begin deze week de 16-jarige zoon van het gezin in Nieuwleusen opgepakt, waarbij twee weken geleden een fatale woningbrand plaatsvond. De 22-jarige broer van de verdachte, Cézary, kwam bij de brand om het leven. Vrijdag werd bekend dat het voorarrest van de verdachte met twee weken is verlengd.

De bruiloft in Zwolle die, op deze locatie, nooit had mogen plaatsvinden - Een Zwolse ondernemer stapte bij het Westerveldse Bos in het huwelijksbootje en ontving gasten op een landtong waar geen mens mag komen. Zonder vergunning bovendien. De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel beraden zich op vervolgstappen, nadat het feest voor overlast heeft gezorgd. Loco-burgemeester René de Heer van Zwolle was eind juni een van de zeventig à tachtig gasten op het trouwfeest in de Noorderkolk. ,,Stom van mij’’, zegt De Heer, die als privépersoon te gast was. Onder meer de PvdA heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Ernstig ongeluk in buitengebied Zeewolde - Bij een ernstig ongeluk in Zeewolde is maandagmiddag een inzittende van een auto om het leven gekomen. Het ongeluk vond plaats op de Nekkeveldweg, in het buitengebied van Zeewolde. De wagen met daarin drie personen kwam in het water terecht. De 17-jarige Kirsten Pansier (17) kwam daarbij om het leven, twee mede-inwoners van Putten raakten ernstig gewond bij het ongeluk.

Oververhitte ijssalon in Wilp alweer dicht - Zo’n 1,5 jaar. Zo lang heeft John van de Vlag het volgehouden met zijn zaak op de hoek van de Rijksstraatweg en Dorpsstraat in Wilp. Hij stopt dit najaar met zijn ijssalon. ,,Het aantal bezoekers is veel te laag’’, legt hij uit. Op warme dagen boven de 30 graden moest de ondernemer geregeld zijn deuren sluiten, omdat hij de kwaliteit van het ijs niet meer kon garanderen. Van de Vlag gelooft echter niet dat het hem klanten heeft gekost.

Gevallen meisje bij spoorbrug Deventer maakt het goed - Het 15-jarige meisje uit Lochem dat vorige week vrijdag ernstig gewond raakte bij een val van een pijler onder de spoorbrug over de IJssel in Deventer, is niet gedoken maar uitgegleden. Het meisje brak bij de val haar enkel op twee plaatsen, had een snee in haar lip en op haar kin en mist een voortand door de val. Het meisje dat anoniem wil blijven vertelt aan De Stentor dat ze blij is dat het zo is afgelopen.