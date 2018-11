Gemist? Zorgen om uitkleden ziekenhuis Lelystad, maximaal 400 extra asielzoekers naar Apeldoorn

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Geen zorgen! Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 12 november.

Uitkleden IJsselmeerziekenhuizen - Het verder uitkleden van de zorg in het ziekenhuis in Lelystad, waar woensdag alle bedden leeg moeten zijn, kan een volledige overname van het MC Zuiderzee in de weg staan. Dat vreest de medische staf.

Asielzoekers Apeldoorn - Vanmorgen werd bekend dat Apeldoorn maximaal 400 extra asielzoekers gaat opvangen. De tijdelijke opvang vindt plaats aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn.

Hoger beroep Victor D. - Syriëganger Victor D. uit Heeten heeft hoger beroep aangetekend tegen de zes jaar gevangenisstraf die hem is opgelegd. Dat bevestigt Rechtbank Rotterdam maandag. D. vertrok in maart 2013 naar Syrië, naar eigen zeggen om rebellen te helpen in de strijd tegen president Assad.

Leerkrachten massaal ziek - Een bijzondere situatie op de Immanuëlschool in Nunspeet vanochtend: de school bleef dicht nadat maar liefst achttien medewerkers zich ziek meldden met buik- en maagklachten. Volgens de Onderwijsinspectie is dat niet eerder vertoond. Directeur Bertha Immerzeel vermoedt dat ‘t iets te maken heeft met het teamuitje van afgelopen vrijdag.

Willeke Dost - De verwachtingen waren hoog, maar de politie heeft niets gevonden bij het graven naar de vermiste Willeke Dost in het Drentse Koekange. De teleurstelling is groot. Willeke Dost verdween in 1992. Ze was toen 15 jaar. Het meisje woonde destijds als pleegkind op het perceel waar nu werd gezocht.

Doorbraak witwaszaak - Twee mannen (45 en 31) uit Brummen zijn vandaag opgepakt in een groot witwasonderzoek. In totaal werden vier aanhoudingen verricht en werd er beslag gelegd op achttien exclusieve auto’s en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel.

Premium-verhaal van de dag

Zware ochtendspits, drukke avondspits. Nu het weer vroeger donker is en het vaker regent, nemen ook de files weer toe. Hoe komt dat en wat kunnen we er tegen doen? We vroegen het verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.