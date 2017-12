Gemist? Zutphense Janneke (14) roept Snowface Challenge in het leven

Het was een witte week. Niks van meegekregen? Dan zat je waarschijnlijk op je tropische vakantieadres. In Nederland viel er namelijk sneeuw, heel veel sneeuw. Het zorgde voor ellende op de weg, maar ook voor mooie plaatjes en een nieuwe populaire challenge.

Veel mensen worden blij als zij de eerste zijn die door verse sneeuw kunnen lopen. Janneke Pouw (14) uit Zutphen ging echter nog een stapje verder en besloot haar hoofd in de verse sneeuw te drukken, samen met haar moeder en stiefvader. De foto die zij hiervan maakte, leverde de Snowface Challenge op en werd snel populair. Het is één van onze bestgelezen artikelen, maar niet de enige:

Chinees door het stof

Eerder schreven wij al over de kritiek die er is van inwoners in Giethoorn over de grote toestroom van Chinese toeristen. Afgelopen week spraken wij met een ondernemer die verantwoordelijk is voor de komst van die vele toeristen. Hsu Lai Yu kocht in het voorjaar zeven panden in het dorp, maar een succesverhaal is het nog niet. ,,Ik heb een fout gemaakt."

Undercover op dievenjacht

Volledig scherm Nieke Baake kan weer lachen. Haar fiets werd door agent Toon Wentink teruggehaald uit Apeldoorn. © Lars Smook © Lars Smook Woedend was Nieke Baake (22) toen ze ontdekte dat haar fiets was gestolen. Een zoektocht in haar woonplaats Goor leverde niks op. En dat in de wetenschap dat het lastig is om een gestolen fiets weer terug te vinden. Toch is dat uiteindelijk gelukt. Er was wel speurwerk op Marktplaats voor nodig en een agent die undercover in Apeldoorn de fiets terug ging halen.

Demonstranten voor de deur

Directeur Desiree Krol van Abortuskliniek Stimezo uit Zwolle hoopt dat de gemeente iets kan doen aan de anti-abortusdemonstranten die steeds vaker voor de deur van de kliniek rondhangen om informatie uit te delen aan bezoekers van de kliniek. De directeur wil dat deze bezoekers niet meer lastig worden gevallen, maar de demonstranten zeggen dat het juist respectvol gaat.

Dubbel gevoel op huwelijk

Tijdens opnames van het programma Joris' Kerstboom vroeg Roy Klant uit Deventer zijn vriendin Coby ten huwelijk. De daaropvolgende trouwerij was voor Roy en Coby een enorm dubbele ervaring. Roy zou namelijk ernstig ziek zijn. ,,Misschien ben ik over een jaar of anderhalf jaar wel weer alleen’’, zei Coby hierover. Gelukkig kwam er een wondertje.

Geen leuk verjaardagscadeau

En dan nog een iets ander verhaal over een kerstboom in Deventer. Oud-wethouder Nuala van der Plas-Fitzpatrick had er namelijk tien jaar lang één in haar voortuin staan, tot deze afgelopen maandag werd gestolen. En dat uitgerekend op haar 79ste verjaardag. Ze is verbijsterd en bang. Haar dochter Caroline is vooral woedend.