Gemist? Zutphense loterijwinnaars voeren hun kat Murmel vanaf nu Sheba

Han heeft een tijdje zonder baan gezeten en de brocantewinkel van Gérardine is nou ook niet bepaald een vetpot. Ze kunnen de bijna half miljoen euro die is gewonnen dan ook wel goed gebruiken. ,,Maar we gaan geen gekke dingen doen." Andere familieleden waren ook door het dolle, nadat ze door middel van een smoes naar het huis waren gelokt. Het is één van de best gelezen verhalen van de eerste week van januari. Een overzicht:

Eerste nieuwjaarsbaby

Ook Sander (34) en Betty-Carien (31) van As uit Zwolle konden hun geluk tijdens de jaarwisseling niet op. Zij zijn namelijk de trotse ouders geworden van Thijn, de eerste baby van 2018 in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. ,,Zijn hele leven zal hij vuurwerk op z'n verjaardag krijgen", besefte vader Sander.

Plaatje in de sneeuw

Volledig scherm De bezoekers van de website van de Stentor kozen deze foto als de mooiste van 2017. © FOTO HISSINK Vlak voor de jaarwisseling konden jullie op de website van de Stentor kiezen wat de mooiste foto van 2017 moest worden. Fotograaf Ronald Hissink is blij dat zijn foto uiteindelijk de winnende bleek. Het plaatje van de fietsende jongen door de sneeuw tijdens de sneeuwstorm van een paar weken geleden leverde veel reacties op en werd met 38 procent gekozen op de eerste plaats.

Knallende klachten

Het klagen is inmiddels bijna net zo'n traditie geworden als het afsteken van vuurwerk zelf. Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast kwamen er dit jaar namelijk meer klachten binnen dan vorig jaar. Van de 52.092 klachten die er in totaal binnenkwamen schoot Zwolle er in onze regio bovenuit. Het bleef Zutphen en Deventer ruimschoots voor.

Gratis drankje op vroeg tijdstip

Jongeren gaan op uitgaansavonden steeds later richting de kroeg. De horeca zit hiermee in hun maag, omdat aan het begin van de avond de kroegen daardoor vaak leeg en levenloos zijn. Het Utrechtse bedrijf Dutch Entertainers wil dit tegengaan en heeft het project Gangmakers opgezet. Het idee: eerder naar de kroeg in ruil voor gratis drank. Dit kan straks ook in Apeldoorn, Deventer, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zwolle.

De avonturen van de Ark op Urk

En afgelopen woensdag trok de eerste storm van 2018 over Nederland. Stormvloedkeringen werden gesloten en bomen waaiden om. Ook boten in de haven van Urk kregen het zwaar te verduren toen de Ark van Noach op drift raakte. Het leverde een hoop schade op en een boze schipper die maar net aan de dood ontsnapte.