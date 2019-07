Gemist? Zwarte Cross zegt ‘sorry’. En: baas polderpornoloods eindelijk naar België

WORMEN

De extreme droogte van vorig jaar zomer zorgde voor mislukte oogsten. Om nieuwe ‘rampen’ te voorkomen zijn boeren naarstig op zoek naar innovatieve maatregelen om perioden van droogte of hevige regenval het hoofd te bieden. Een miljoenenproef met wormen die in het Vechtdal en in Brabant wordt gedaan biedt hoop. ,,Op de oude weg doorgaan is geen optie.”

PORNOLOODS

De 51-jarige hoofdverdachte in de Kraggenburger pornozaak, Philip M., moet het land uit. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag beslist. De dwangverpleging die hij kreeg opgelegd, wordt beëindigd onder strenge voorwaarden. In thuisland België moet verplicht toezicht, psychische hulp, wonen en werk zijn geregeld.

SORRY

De organisatie van de Zwarte Cross heeft excuses gemaakt voor een omstreden bordje en een zeil dat als racistisch werd ervaren, onder andere door rapper Sevn Alias. Op social media ontstond ophef over een zeil waarop de tekst ‘leve de kleurling’ staat, met daarbij een foto van een Oompa Loompa. Ook een bordje met ‘Allah’s afbakbar’ werd als ‘discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos’ ervaren, schrijft de Zwarte Cross in een persbericht.

HETE SPRINTERS

Puffen in een Sprinter zonder airco? Treinreizigers op de trajecten Apeldoorn-Enschede en Zwolle-Utrecht hebben geluk: de verouderde dubbeldekkers die nog niet zijn voorzien van zo’n koeling, worden morgen vanwege de hitte vervangen. Eind dit jaar verdwijnen ze helemaal van de rails. Volgens de NS is 95 procent van de treinen voorzien van airconditioning, maar dat geldt niet voor de oude dubbeldekkers (type DDAR). Uitgerekend dat type rijdt op beide trajecten in Oost-Nederland.