Gemist? Zwolle krijgt bordeel met sekspoppen, krankzinnige inhaalactie op N36

Zwols sekspoppenbordeel - Zwolle krijgt een opvallend nieuw privéhuis. Op de plek van voormalig bordeel Eros aan de Kamperstraat opent in januari Zwols Pleziertje. Tevens het eerste bordeel in Nederland waar je kunt vrijen met poppen.

Geen nieuwjaarsduik Harderwijk - Geen vergunning en dus geen duik. Ook niet als de initiatiefnemer een wethouder is. Dat heeft Harderwijks burgemeester Harm-Jan van Schaik zijn collega-bestuurder en nieuwjaarsduiker Marcel Companjen (51) laten weten. De wethouder wilde vanochtend vanwege afgelasting van de traditionele duik een alternatieve duik houden, maar hij bleef uiteindelijk teleurgesteld op het droge staan.

Wolf in het Vechtdal? - In een weiland pal aan de N36 bij Beerzerveld (gemeente Ommen) zijn drie drachtige schapen doodgebeten en vijf schapen verwond, waarvan sommige zeer ernstig. De dieren werden vanochtend gevonden. De schapenhouder is er van overtuigd dat dit het werk van een wolf is.

Woning ingestort - Een man is vanmorgen in Emst gewond geraakt nadat een woning in aanbouw deels instortte. Dat gebeurde aan de Hogeveldweg. De man kwam onder de houten dakconstructie terecht.

Bizarre inhaalactie N36 - Rijschoolhouder Ralf Profijt (37) uit Westerhaar zag deze week tijdens een les dat de automobilist voor hem een vrachtwagen wilde inhalen op de N36. Hij pakte voor de zekerheid zijn mobiele telefoon erbij en legde de levensgevaarlijke actie vast.

Ravage door drankrijder - Een Poolse drankrijder heeft vanmiddag een ravage veroorzaakt op de A28 bij Zwolle-Zuid. De politie hield de man kort na het ongeluk aan, waarna bleek dat hij maar liefst vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lichaam had. De man had bovendien de plaats van het ongeval verlaten.

Premium-verhaal van de dag

Tegengeluid Lelystad Airport - Ze zijn de negativiteit over ‘hun’ vliegveld spuugzat. En dus komen ze in actie, de notabelen en ondernemers van Lelystad. Om een tegengeluid te laten horen. Want het vakantievliegveld moet er komen, en snel ook. ,,Ik snap de grote angst in het oosten voor dit vliegveld oprecht niet.”