Gemist? Zwolle wil het Songfestival. En: een beetje Rammstein in Apeldoorn

SONGFESTIVAL

Als het aan de directeur van de IJsselhallen ligt, strijkt het Eurovisiesongfestival volgend jaar neer in Zwolle. Nu Duncan Laurence vannacht de overwinning in Tel Aviv in de wacht sleepte, zal het festival in 2020 in Nederland worden gehouden. IJsselhallen-baas Toni Denneboom verwacht dat Amsterdam en Rotterdam voorrang krijgen. ,,Maar daarna komt Zwolle.”

KANSEN

Go Ahead Eagles is vanmiddag in een uiterst vermakelijk duel blijven steken op een 2-2 gelijkspel tegen FC Den Bosch, in de halve finale van de play-offs. De Deventer ploeg creëerde volop kansen, terwijl de Brabanders niet veel meer deden dan terugzakken en loeren op de counter. FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen ontpopte zich echter tot de grote sta-in-de-weg en keerde onder meer een strafschop van Paco van Moorsel. Door het 2-2 gelijkspel wacht Go Ahead een lastige, maar zeker niet onmogelijke opgave om aanstaande woensdag in Den Bosch de finale van de play-offs te bereiken.

NORMAAL

120 tractoren van boze boeren schreeuwen hun frustratie de wereld in: doe eens normaal! De boodschap aan het adres van dierenactivisten, die vorige week een varkensstal in Brabant bezetten, is duidelijk. Een tegengeluid vanuit Scheerwolde in Noordwest-Overijssel. Met de groeten van boeren uit Overijssel.

STELLETJE

Deze foto is het harde bewijs: het wolvenpaar op de Noord-Veluwe is nog altijd bij elkaar. Mogelijk is er zelfs al een nest met jonge wolven. Terreinbeheerders letten de komende weken extra op wolvenspotters die van de paden wijken en de rust verstoren.

VAKANTIEBOTSING

Een botsing tussen meerdere voertuigen op de A50 bij Hoenderloo leidde vanavond tot een flinke file. Er is tussen Arnhem en Apeldoorn zo’n drie kwartier vertraging, meldt de ANWB. Rijkswaterstraat sprak van een ‘vakantiebotsing’. Meerdere campers en caravans stonden stil op de snelweg.

BLIKSEM

Blikseminslag tussen Zwolle en Olst heeft er zondagavond voor gezorgd dat er geen treinen meer rijden tussen Zwolle en Olst. Een tiental overwegen moest worden gerepareerd. De vervoerder zette bussen om gestrande reizigers verder te helpen. Het is nog maar de vraag of de schade hersteld voor de ochtend. In dat geval rijden er ook maandagochtend nog geen treinen op dat traject.