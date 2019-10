Gemist? Zwolse broers opgepakt om moordplannen en OM wil DNA-test voor Ruinerwold-gezin

Aanhoudingen voor geweld Zwolle - De politie heeft maandag de Zwolse broers Idris en Abas M. (26 en 25 jaar) opgepakt op verdenking van een moordpoging in Zwolle. Hij en zijn broer worden daarnaast verdacht van uitlokken van een moord. Ook een Zwolse man (50) en vrouw (48) zijn maandagochtend opgepakt in hun woning aan de Zwolse Vrouwenlaan, wegens wapenbezit. De arrestatie van Idris en Abas M. is mede ingegeven door de vrees van de politie voor verdere escalatie van geweldsincidenten in Zwolle.

Geen vergoeding dwangarbeiders - Ex-dwangarbeiders uit Apeldoorn krijgen van de Nederlandse Spoorwegen geen vergoeding ter compensatie van hun oorlogsleed. Joden, Roma en Sinti ontvingen eerder wel een financiële tegemoetkoming. ,,We worden niet toegevoegd aan de groep die een claim kan doen’’, meldt voorzitter Arend Disberg van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn ‘40 – ‘45.

DNA-onderzoek kinderen Ruinerwold - De 67-jarige vermeende vader Gerrit Jan van D. van het in afzondering levende gezin in Ruinerwold moet van het Openbaar Ministerie (OM) in voorarrest blijven. Hij zit vast op verdenking van het onder dwang vasthouden van zes jongvolwassenen. Het Openbaar Ministerie wil met een DNA-onderzoek vaststellen of de jongeren inderdaad kinderen zijn van de man.

Hennepkwekerij kan rampzalig uitpakken - Een wandelaar heeft afgelopen weekeinde een ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen in de bossen bij Hoenderloo. Hij appte de locatie en foto’s naar boswachter Laurens Jansen (Veluwe Midden). Hij kijkt amper nog op van de plantage die werd ontdekt. Het kan echter rampzalige gevolgen hebben voor het wild, zegt hij. ,,Als bijvoorbeeld zwijnen en edelherten hierin verstrikt raken, kunnen ze zichzelf opknopen.’’

Restafval in jouw gemeente - Het huishoudelijk restafval in veel gemeenten in deze regio is veel te hoog. Waar het streven honderd kilo per inwoner is, ligt het landelijke gemiddelde op dit moment op 151 kilo. Op de Noord-Veluwe komen veel gemeenten zelfs boven de 200 kilo uit. Zwartewaterland, Staphorst en Ommen doen het daarentegen bijvoorbeeld wel heel goed. Hoe is dat in jouw gemeente? Check het hier!

Premium-verhaal van de dag