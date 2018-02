Gemist? Zwolse voetbaltrainer voor ogen van jeugdteam in elkaar geslagen

'Even de trainer van de jeugd een lesje leren'. Met knuppels en al werd de trainer van een jeugdteam in Zwolle in elkaar geslagen. Er werd op zijn rug, armen en benen geramd. Eentje geeft de weerloze trainer zelfs een schop tegen zijn hoofd. Het verhaal van deze mishandeling is één van de meest gelezen berichten van afgelopen week. Dit zijn andere opmerkelijke artikelen:

Buurt in shock na vondst dode vrouw

Na de vondst van een dode vrouw in Hattem was de buurt in shock. Het blijkt om hun 34-jarige buurvrouw te gaan, haar partner is aangehouden. Omwonenden tasten een dag later volledig in het duister over het schokkende incident dat zich maandagavond in hun Kraaijenbergstraat voltrok.

Babynieuws bij de Bellinga's

Volledig scherm De Bellinga’s (vlnr): moeder Fara, baby Luxy, zoon Luan, dochter Lucilla en vader Daniël. ​ © De Bellinga's Gezinsuitbreiding voor de Zwolse YouTube-familie. De Bellinga's hebben een dochtertje erbij, het meisje heet Luxy. Zowel moeder als kind maken het goed. De vloggende familie heeft ook een vlog van de bevalling online gezet. Moeder Fara: ,,Ondanks dat het ons derde kindje is, blijft dit het grootste wonder van het leven. De liefde die je voelt is niet te beschrijven.”

Wolf in Putten

De veelbesproken wolf, die de afgelopen dagen gezien is in Bennekom en Wageningen, is vrijdag gespot bij polder Arkemheen, richting Putten. Bram en Jenny Schouten zagen direct dat dit iets anders was dan een vos.

Kleurrijke zwembroek

Volledig scherm © Rob Voss Van knalgeel naar oranje, van paars naar roze. De 19-jarige Tom van Dieren liet zich inspireren door hotwheelautootjes en ontwierp vervolgens zijn eigen zwembroekenlijn. En die zwembroek verschiet van kleur. Voor veertig euro kun je deze zomer in een zwembroek rondlopen die constant van kleur veranderd.

Hunger stapt op

Het Deventer VVD-raadslid Carmen Hunger verliet woensdag per direct de politiek. Hunger raakte in opspraak doordat ze als aandeelhouder is gelinkt aan een bv van haar partner, die 400.000 euro leende van de gemeente. Over dat geld is nu onduidelijkheid.

Pieter gaat Villa Kakelbont in Deventer niet uit

Pieter Huitink (38) is één van de laatste krakers van Deventer. Hij woont sinds afgelopen zomer in Villa Kakelbont, maar nu wil de gemeente hem via een kort geding uitzetten. Maar Pieter peinst er niet over om te vertrekken: ,,Ik claim het huis. Het stond al langer leeg. Sterker, zonder mij had er niet meer gestaan. Toen ik er van de zomer met mijn hond introk hadden koperdieven alle leidingen er uit gesloopt. Ik heb dat gerepareerd.''