Generaal buiten dienst Bart Rosengarten uit Zwolle krijgt lintje voor onderscheidende carrière bij Defensie

Met video Dit museum in 't Harde brengt oorlog dichtbij: ‘In een houwitser zitten vinden kinderen prachtig’

Ze hebben er al zeventig, maar nog een paar erbij is wenselijk. Vrijwilligers zijn de spil van het Nederlands Artillerie Museum in ’t Harde. Het wordt erdoor gedreven, ontwikkeld en gedragen. En kennelijk doen ze dat heel goed, want jaarlijks passeren zo’n 10.000 bezoekers de defensiepoort voor een bezoek. Het geheim: ‘vernieuwen, want anders raakt men er op uitgekeken’.

21 april