Genieten zonder geluid met gebarentolk Jorieke op de voorgrond bij Zwols concert

met videoOp deze maandagavond wordt de voorstelling Bruce & Wij gespeeld in een uitverkochte Hanzestrohmzaal in Schouwburg Odeon in Zwolle. Echter staan er deze keer niet alleen presentatoren en een band op het podium bij de knallende show over Bruce Springsteen, maar ook een gebarentolk. Twee uur lang wordt de voorstelling vertolkt. ,,Muziek vertolken is erg intensief.”