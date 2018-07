Geopende Zalnébrug zorgt voor veiligere situatie bij N35 Zwolle

Eerste fietsers

De eerste mensen fietsten, eigenlijk nog illegaal, al over de brug toen de opening nog bezig was. Zo kwam Wessel van Keulen net uit Heino gereden. ,,Het stuk naar boven gaat goed." Het oversteken vindt hij ook een stuk veiliger dan de oorspronkelijke overgang. Daar is Hans Broeks het ook mee eens. ,,Ik fiets altijd naar de golfclub vanaf Zwolle-Zuid. In de spits stond altijd de kruising vol en ondanks dat je groen licht had moest je tussen de auto's door kruipen. Dit was noodzakelijk. Het is ook fijn voor alle jeugd die naar de Wijthmenerplas gaat."

Nieuwsgierigheid

Dat bevestigde ook wethouder William Dogger in zijn toespraak. ,,Veel jonge mensen maken gebruik van de Wijthmenerplas en kunnen nu veilig oversteken." De veiligere situatie zorgt ook voor opluchting bij Tom Jansen en Gerrie Lensink. ,,Twee keer per week halen we de kleinkinderen op vanuit Berkum. Dat gaan we nu doen via deze route." De enorme brug wekt nieuwsgierigheid op. ,,Ik was benieuwd of het al zo ver was", zegt Gerard Harbrink. ,,Ik hoorde net dat ik eigenlijk in overtreding ben." De grote brug is sinds woensdagmiddag toegankelijk voor iedereen.