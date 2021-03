Gepensioneerde weerman Ton uit Zwolle haalt zijn hart op: Eerste serieuze storm van het jaar is een feit

UPDATE & VIDEO Windstoten tot 124 km/uur: storm blaast bomen en vrachtwa­gens om, chaos in Oost-Nederland

14:46 De wind zorgt voor chaos in Oost-Nederland. Vanuit meerdere plaatsen in onze regio komen meldingen binnen van omgewaaide bomen en vrachtwagens. De kracht van de windstoten is heviger dan was voorspeld. De hardste windstoot werd gemeten bij Lelystad: 124 kilometer per uur.