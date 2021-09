Geplaceerd optreden van Zwolse rapper Rico houdt niet lang stand na oproep: ‘Waarom doet hij dit nou?!’

PEC Zwolle voert harde en moeilijk te gooien statiegeld­be­kers in, maar wil meer: ‘Bier op bestelling’

3 september Het idee erachter is nobel, groen en duurzaam. Maar voor PEC Zwolle en horecapartner Lumen is de invoering van statiegeld op drinkbekers (2 euro voor een bokaal van hard plastic) vooral een moetje. Landelijke regelgeving verplicht voetbalclubs de berg wegwerpplastic, die na een wedstrijd doorgaans in het stadion achterblijft, terug te dringen.