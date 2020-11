Gerard (30) uit Zwolle bouwt elke kermisattractie exact na met Lego: ‘Ik wilde steeds meer en meer’

Oproep: Stuur ons je feestver­haal uit ‘histori­sche jaren’

12 november Vóór de coronapandemie hebben sommige van onze lezers ook weleens onder bijzondere omstandigheden sint, kerst en nieuwjaar gevierd. En dan hebben we het niet alleen over de historische jaren van de Hongerwinter of de Watersnoodramp, maar ook over het Sinterklaasbombardement, de sneeuwduinen van 1978, de noodtoestand in het rivierengebied of tijdens missies in het buitenland.