Gerard (30) uit Zwolle bouwt iedere kermisattractie exact na met Lego: ‘Ik wilde steeds meer en meer’

Check jouw gemeente KAART | Urk blijft donkerrood kleuren op corona­kaart, nul nieuwe besmettin­gen in Staphorst en Heerde

11 november Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland ligt vandaag weer hoger dan gisteren. In 24 uur tijd zijn er volgens het RIVM 5424 nieuwe coronagevallen geregistreerd, 738 meer dan de dag ervoor. Ook in Oost-Nederland zien we die stijging. Van alle gemeenten in deze regio kleurt er nog één donkerrood op de coronakaart: Urk.